Возможен ли дефицит электроэнергии в Украине: НБУ значительно улучшил прогноз до конца года

"Успешное восстановление энергосистемы Украины позволило НБУ пересмотреть предположение относительно ее будущего состояния и существенно снизить оценки дефицита электроэнергии", - говорится в обзоре.

По оценкам НБУ, дефицита во ІІ квартале не ожидается, однако вероятным является его возобновление с ІІІ квартала 2023 года до І квартала 2024 года. Так, в летние месяцы ожидается проведение плановых ремонтов на большинстве блоков атомной генерации. Объемы гидрогенерации также уменьшатся с понижением уровня воды, что может ослабить маневренность энергосистемы. В то же время увеличится спрос, в частности из-за жаркой погоды.

"В результате общих объемов генерации может быть недостаточно для покрытия потребностей пикового потребления. Впрочем, дефициты будут преимущественно локальными и в пиковые часы потребления, а общее время отсутствия электроэнергии будет значительно меньше, чем зимой 2022/23 годов", - говорится в обзоре.

В макропрогнозе НБУ допускается дефицит около 3-5% в течение ІІІ-IV кварталов 2023 года и в I квартале 2024 года.