Чи можливі протести в Росії через смерть Навального: думка Каспарова

Каспаров зазначив, що він поки що не може відповісти, чи викличе смерть Навального протести в Росії, оскільки є "велика кількість невідомих".

При цьому, на його думку, подібний інцидент неминуче зрушуватиме російську опозицію в більш радикальний бік, оскільки "кров завжди призводить до радикалізації". Як приклад опозиціонер навів Революцію Гідності в Україні.

"Але цілком очевидно, що така смерть такої людини, такого масштабу, зрушує політичну конструкцію у бік більшого радикалізму. Що станеться в Росії, важко сказати. Ми не бачимо сьогодні протесту там, але цілком очевидно, що приховано зріє невдоволення. Воно безумовно є, ми його просто не можемо побачити", - додав Каспаров.

Як підкреслив Каспаров, 15% зі 140 мільйонів населення Росії виступали проти війни з моральних міркувань. І "такі люди в Росії все ще є, суспільство небезнадійне".

"Цілком очевидно, що на сьогоднішній день потенціалу для повалення режиму навіть близько немає. Для масового протесту потенціалу теж немає", - уточнив опозиціонер.

Смерть Навального

Нагадаємо, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу сьогодні, 16 лютого, повідомило, що російський "опозиціонер" Олексій Навальний помер у виправній колонії. Там він відбував покарання.

Російські ЗМІ пізніше писали про те, що у Навального нібито відірвався тромб.

Більш детально про смерть Навального можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.