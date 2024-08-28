Чи можливі прориви ЗСУ на фронті восени: думка експерта

Передбачається, що найближчими тижнями Україна триматиме оборону на підступах на напрямках Мирноград - Покровськ. Це найбільш "гарячий" напрямок фронту.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, на це буде фінальна битва осені 2024 року. На думку співрозмовника РБК-Україна, активна фаза може бути десь до жовтня, а потім ворогу знадобиться пауза.

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Частина так званих російський "блогерів" вважає, що операція ЗСУ у Курській області може бути відволікаючим маневром перед головним ударом. Росіяни чекають на прорив Сил оборони України у Запорізькій області через Василівку з виходом до Запорізької атомної станції в Енергодарі та на Токмак.

Цей напрямок є стратегічним для України, і логічним у контексті прориву. Проте постає питання, чи є чим працювати.

Мусієнко не виключає можливих проривів восени. Він наголосив, що ситуація постійно змінюється, тому експерт не виключає операцій України "як тільки з'явиться момент".

"Точкові операції можуть бути до кінця року. Більш масштабна – навесні-літом 2025-го", - каже Мусієнко. Що стосується напрямку на південь, за його словами, "цей варіант не найімовірніший, можуть бути інші".