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Чи можливі з осені нові удари по енергетиці: що кажуть у Повітряних силах

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П'ятниця 21 липня 2023 11:31
Чи можливі з осені нові удари по енергетиці: що кажуть у Повітряних силах Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна
Експерт: Юрій Ігнат

Російські військові можуть знову вдаватися до ударів по об'єктах енергетики України з осені.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Ігнат не виключив, що з осені росіяни знову можуть почати системно обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.

"Не виключено, тому що об'єкти енергетики атакують не лише крилатими ракетами, але й дронами-камікадзе. Завжди ж дрони летіли по підстанціях. Ми бачимо, що дрон може величезну шкоду принести, якщо влучає у вразливе місце", - сказав він.

Окрім цього, відомо, що в Росії триває будівництво заводів з виробництва FPV-дронів. Також йде нарощення виробництва "Ланцетів", які дошкуляють нашим засобам ППО та б'ють по військовій техніці.

До того ж, росіяни хочуть збирати в себе "Шахеди". При цьому йдеться не про виробництво з нуля, адже будуть поставки певних запчастин. Але можливо, що якісь деталі будуть виробляти в Росії, а решта приходитиме з Ірану.

З огляду на це, Ігнат зазначив, що РФ буде нарощувати далекобійну високоточну зброю.

"Бачимо, що виробництво ракет теж триває. Можливо, будуть якісь паузи для накопичення для удару. Але не забуваймо, що можливості Росії не безмежні. Потрібно задіювати весь санкційний тиск для того, щоби вони якнайменше отримували технологічних деталей для виготовлення цих ракет та дронів", - сказав він.

При цьому речник зазначив, що противник також виготовляє літаки та гелікоптери. Так, у війська була передана нова партія Су-35.

Тому можна дійти висновку, що РФ має можливість отримувати деталі, які не може виготовляти сама.

"Те, що вони будуть намагатися знову дошкуляти, можливо, якимись точковими ударами по якихось об'єктах паливно-енергетичного сектору - це не можна відкидати", - додав він.

У нього також запитали, чи буде наша система ППО до цього періоду більш підготовленою та посиленою.

"Ну, власне, в тому то і питання, що нам потрібні усі методи, способи, усе наявне озброєння мобілізувати для того, щоби посилитись", - сказав він.

Масштабні обстріли України

Протягом осені 2022 року та зими 2023 року росіяни вдались до масштабних ударів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії.

При цього завдяки поставкам ППО та гуманітарній допомозі, Україні вдалось пройти минулу зиму без довготривалих блекаутів.

Додамо, що військові експерти вважають, що окупанти знову будуть обстрілювати енергетичні об'єкти України, проте наша ППО буде більш підготовленою.

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