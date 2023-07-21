Возможны ли с осени новые удары по энергетике: что говорят в Воздушных силах

Российские военные могут снова прибегать к ударам по объектам энергетики Украины с осени.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Игнат не исключил, что с осени россияне могут снова начать системно обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.

"Не исключено, потому что объекты энергетики атакуют не только крылатыми ракетами, но и дронами-камикадзе. Всегда же дроны летели по подстанциям. Мы видим, что дрон может огромный вред принести, если попадает в уязвимое место", - сказал он.

Кроме того, известно, что в России продолжается строительство заводов по производству FPV-дронов. Также идет наращивание производства "Ланцетов", которые донимают наши средства ПВО и бьют по военной технике.

К тому же, россияне хотят собирать у себя "Шахеды". При этом речь не идет о производстве с нуля, ведь будут поставки определенных запчастей. Но возможно, что какие-то детали будут производить в России, а остальные будут приходить из Ирана.

Учитывая это, Игнат отметил, что РФ будет наращивать дальнобойное высокоточное оружие.

"Видим, что производство ракет тоже продолжается. Возможно, будут какие-то паузы для накопления для удара. Но не забывайте, что возможности России не безграничны. Нужно задействовать все санкционное давление для того, чтобы они как можно меньше получали технологические детали для изготовления этих ракет и дронов", - сказал он.

При этом спикер отметил, что противник также производит самолеты и вертолеты. Так, в войска была передана новая партия Су-35.

Поэтому можно сделать вывод, что у РФ есть возможность получать детали, которые она не может изготовлять сама.

"То, что они будут пытаться снова донимать, возможно, какими-то точечными ударами по каким-то объектам топливно-энергетического сектора - это нельзя исключать", - добавил он.

У него также спросили, будет ли наша система ПВО к этому периоду более подготовленной и усиленной.

"Ну, собственно, в том-то и вопрос, что нам нужны все методы, способы, все имеющееся вооружение мобилизовать для того, чтобы усилиться", - сказал он.

Масштабные обстрелы Украины

В течение осени 2022 и зимы 2023 россияне прибегли к масштабным ударам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии.

При этом благодаря поставкам ПВО и гуманитарной помощи Украине удалось пройти прошлую зиму без длительных блекаутов.

Добавим, что военные эксперты считают, что оккупанты снова будут обстреливать энергетические объекты Украины, однако наша ПВО будет более подготовлена.

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