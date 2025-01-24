Чи можливе зниження цін на нафту для припинення війни в Україні: думка експерта

"В принципі ситуація виглядає досить реалістичною. В Саудівській Аравії можуть підтримати ідею, але це буде не відгук на заклик. Вони про це казали ще минулого року", - зазначив Гончар.

За його словами, у Саудівській Аравії ще восени минулого року заявляли про можливість зниження ціни на нафту до 50 доларів, якщо країни-члени ОПЕК+ не дотримуватимуться домовленостей про обмеження виробництва. Тоді в Ер-Ріяда були претензії до Казахстану та Іраку, що вони не дотримуються умов квотування виробництва.

Однак, як зазначив експерт, в Ер-Ріяда можуть бути зустрічні вимоги.

"У наслідного принца Мухаммеда бин Салмана зараз добра нагода погодитись на пропозицію, але висунути свої умови. У саудитів є свій інтерес і він не сьогодні з’явився, і це те що вони хотіли від адміністрації Байдена, але не отримали. Мається на увазі реальні гарантії безпеки для того, щоб покінчити з іранськими хуситами. США з часів Байдена лише відправляли саудитів за стіл переговорів", - пояснив він.

Він зазначив, що Трамп добре розуміє чого хочуть саудити, але своєю чергою за просто так брати зобов'язання теж не хоче.

"Тому прозвучало, що вітатимуться саудівські інвестиції у США. Я думаю будуть йти торги найближчим часом, а може вони вже і йдуть і в принципі мені здається що тут може бути певний успіх", - вважає Гончар.

Разом з цим, за його словами, треба враховувати, що високі ціни на нафту влаштовують нафтові компанії - і американські, й саудівські.

"Для американців, враховуючи що в них домінує сланцевий видобуток, ціна в 50 доларів близька до критичної, і їм сенсу провалювати ціну більше немає. Саудити можуть і далі обвалити тому, що у них собівартість менша", - зазначив експерт.

Але головне питання, за його оцінкою, не стільки в ціні, скільки в тому, наскільки довго вона буде триматися.

"Важливий не стільки нижній показник ціни, а те, щоб вона була довготривалою і саме це вплине на доходи путінського режиму і відповідно на наповнення бюджету війни. Це поки що спрогнозувати складно, але думаю що так чи інакше з урахуванням обіцянок Трампа і заяв саудитів ситуація буде розвиватися саме по цьому тренду. І я думаю вже влітку зможемо побачити результат", - додав Гончар.

Водночас він зазначив, що 50 доларів - це не є "вбивчою ціною нафти для РФ. Разом з цим, низька ціна нафти влаштовує Китай.

"І тут американці будуть дуже ретельно вести менеджмент цін, щоб і собі не нашкодити та не дати можливість додатково піднятися китайській економіці", - підкреслив експерт.