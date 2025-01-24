Чи можливе зниження цін на нафту для припинення війни в Україні: думка експерта
Заклик президента США Дональда Трампа до ОПЕК та Саудівської Аравії щодо зниження цін на російську нафту може бути прийнятий та реалізований. На думку американського лідера, це допоможе швидко завершити війну в Україні.
Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.
"В принципі ситуація виглядає досить реалістичною. В Саудівській Аравії можуть підтримати ідею, але це буде не відгук на заклик. Вони про це казали ще минулого року", - зазначив Гончар.
За його словами, у Саудівській Аравії ще восени минулого року заявляли про можливість зниження ціни на нафту до 50 доларів, якщо країни-члени ОПЕК+ не дотримуватимуться домовленостей про обмеження виробництва. Тоді в Ер-Ріяда були претензії до Казахстану та Іраку, що вони не дотримуються умов квотування виробництва.
Однак, як зазначив експерт, в Ер-Ріяда можуть бути зустрічні вимоги.
"У наслідного принца Мухаммеда бин Салмана зараз добра нагода погодитись на пропозицію, але висунути свої умови. У саудитів є свій інтерес і він не сьогодні з’явився, і це те що вони хотіли від адміністрації Байдена, але не отримали. Мається на увазі реальні гарантії безпеки для того, щоб покінчити з іранськими хуситами. США з часів Байдена лише відправляли саудитів за стіл переговорів", - пояснив він.
Він зазначив, що Трамп добре розуміє чого хочуть саудити, але своєю чергою за просто так брати зобов'язання теж не хоче.
"Тому прозвучало, що вітатимуться саудівські інвестиції у США. Я думаю будуть йти торги найближчим часом, а може вони вже і йдуть і в принципі мені здається що тут може бути певний успіх", - вважає Гончар.
Разом з цим, за його словами, треба враховувати, що високі ціни на нафту влаштовують нафтові компанії - і американські, й саудівські.
"Для американців, враховуючи що в них домінує сланцевий видобуток, ціна в 50 доларів близька до критичної, і їм сенсу провалювати ціну більше немає. Саудити можуть і далі обвалити тому, що у них собівартість менша", - зазначив експерт.
Але головне питання, за його оцінкою, не стільки в ціні, скільки в тому, наскільки довго вона буде триматися.
"Важливий не стільки нижній показник ціни, а те, щоб вона була довготривалою і саме це вплине на доходи путінського режиму і відповідно на наповнення бюджету війни. Це поки що спрогнозувати складно, але думаю що так чи інакше з урахуванням обіцянок Трампа і заяв саудитів ситуація буде розвиватися саме по цьому тренду. І я думаю вже влітку зможемо побачити результат", - додав Гончар.
Водночас він зазначив, що 50 доларів - це не є "вбивчою ціною нафти для РФ. Разом з цим, низька ціна нафти влаштовує Китай.
"І тут американці будуть дуже ретельно вести менеджмент цін, щоб і собі не нашкодити та не дати можливість додатково піднятися китайській економіці", - підкреслив експерт.
Трамп закликав знизити ціну на російську нафту
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціну на російську нафту. На його думку, це допоможе швидше закінчити війну Росії проти України.
Україна своєю чергою пропонує встановити граничну ціну на російську нафту у розмірі 30 доларів за барель. Наслідком цього, як зазначили в Офісі президента України, буде обвал спроможностей Росії фінансувати війну.
Водночас міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім на запитання про те, чи знизить Саудівська Аравія ціну на нафту відповів, що Ер-Ріяд зосереджений на довгостроковій стабільності нафтового ринку.
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