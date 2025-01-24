ua en ru
Пт, 24 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Возможно ли снижение цен на нефть для прекращения войны в Украине: мнение эксперта

Пятница 24 января 2025 16:10
UA EN RU
Возможно ли снижение цен на нефть для прекращения войны в Украине: мнение эксперта Фото: эксперт оценил, возможно ли снижение цен на российскую нефть для прекращения войны в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юрий Дощатов

Призыв президента США Дональда Трампа к ОПЕК и Саудовской Аравии по снижению цен на российскую нефть может быть принят и реализован. По мнению американского лидера, это поможет быстро завершить войну в Украине.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"В принципе ситуация выглядит достаточно реалистичной. В Саудовской Аравии могут поддержать идею, но это будет не отклик на призыв. Они об этом говорили еще в прошлом году", - отметил Гончар.

По его словам, в Саудовской Аравии еще осенью прошлого года заявляли о возможности снижения цены на нефть до 50 долларов, если страны-члены ОПЕК+ не будут придерживаться договоренностей об ограничении производства. Тогда у Эр-Рияда были претензии к Казахстану и Ираку, что они не соблюдают условия квотирования производства.

Однако, как отметил эксперт, у Эр-Рияда могут быть встречные требования.

"У наследного принца Мухаммеда бин Салмана сейчас хорошая возможность согласиться на предложение, но выдвинуть свои условия. У саудитов есть свой интерес и он не сегодня появился, и это то, что они хотели от администрации Байдена, но не получили. Имеются в виду реальные гарантии безопасности для того, чтобы покончить с иранскими хуситами. США со времен Байдена только отправляли саудитов за стол переговоров", - пояснил он.

Он отметил, что Трамп хорошо понимает чего хотят саудиты, но в свою очередь за просто так брать обязательства тоже не хочет.

"Поэтому прозвучало, что будут приветствоваться саудовские инвестиции в США. Я думаю будут идти торги в ближайшее время, а может они уже идут и в принципе мне кажется, что здесь может быть определенный успех", - считает Гончар.

Вместе с этим, по его словам, надо учитывать, что высокие цены на нефть устраивают нефтяные компании - и американские, и саудовские.

"Для американцев, учитывая что у них доминирует сланцевая добыча, цена в 50 долларов близка к критической, и им смысла проваливать цену больше нет. Саудиты могут и дальше обвалить потому, что у них себестоимость меньше", - отметил эксперт.

Но главный вопрос, по его оценке, не столько в цене, сколько в том, насколько долго она будет держаться.

"Важен не столько нижний показатель цены, а то, чтобы она была долговременной и именно это повлияет на доходы путинского режима и соответственно на наполнение бюджета войны. Это пока спрогнозировать сложно, но думаю что так или иначе с учетом обещаний Трампа и заявлений саудитов ситуация будет развиваться именно по этому тренду. И я думаю уже летом сможем увидеть результат", - добавил Гончар.

В то же время он отметил, что 50 долларов - это не является "убийственной ценой нефти для РФ. Вместе с этим, низкая цена нефти устраивает Китай.

"И здесь американцы будут очень тщательно вести менеджмент цен, чтобы и себе не навредить и не дать возможность дополнительно подняться китайской экономике", - подчеркнул эксперт.

Трамп призвал снизить цену на российскую нефть

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену на российскую нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну России против Украины.

Украина в свою очередь предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Следствием этого, как отметили в Офисе президента Украины, будет обвал возможностей России финансировать войну.

В то же время министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим на вопрос о том, снизит ли Саудовская Аравия цену на нефть ответил, что Эр-Рияд сосредоточен на долгосрочной стабильности нефтяного рынка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА Дональд Трамп
NEWS
Совместная операция СБУ и ССО. Генштаб подтвердил ночные удары по Рязани и Брянску
Совместная операция СБУ и ССО. Генштаб подтвердил ночные удары по Рязани и Брянску
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ