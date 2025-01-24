Возможно ли снижение цен на нефть для прекращения войны в Украине: мнение эксперта

Призыв президента США Дональда Трампа к ОПЕК и Саудовской Аравии по снижению цен на российскую нефть может быть принят и реализован. По мнению американского лидера, это поможет быстро завершить войну в Украине.

"В принципе ситуация выглядит достаточно реалистичной. В Саудовской Аравии могут поддержать идею, но это будет не отклик на призыв. Они об этом говорили еще в прошлом году", - отметил Гончар.

По его словам, в Саудовской Аравии еще осенью прошлого года заявляли о возможности снижения цены на нефть до 50 долларов, если страны-члены ОПЕК+ не будут придерживаться договоренностей об ограничении производства. Тогда у Эр-Рияда были претензии к Казахстану и Ираку, что они не соблюдают условия квотирования производства.

Однако, как отметил эксперт, у Эр-Рияда могут быть встречные требования.

"У наследного принца Мухаммеда бин Салмана сейчас хорошая возможность согласиться на предложение, но выдвинуть свои условия. У саудитов есть свой интерес и он не сегодня появился, и это то, что они хотели от администрации Байдена, но не получили. Имеются в виду реальные гарантии безопасности для того, чтобы покончить с иранскими хуситами. США со времен Байдена только отправляли саудитов за стол переговоров", - пояснил он.

Он отметил, что Трамп хорошо понимает чего хотят саудиты, но в свою очередь за просто так брать обязательства тоже не хочет.

"Поэтому прозвучало, что будут приветствоваться саудовские инвестиции в США. Я думаю будут идти торги в ближайшее время, а может они уже идут и в принципе мне кажется, что здесь может быть определенный успех", - считает Гончар.

Вместе с этим, по его словам, надо учитывать, что высокие цены на нефть устраивают нефтяные компании - и американские, и саудовские.

"Для американцев, учитывая что у них доминирует сланцевая добыча, цена в 50 долларов близка к критической, и им смысла проваливать цену больше нет. Саудиты могут и дальше обвалить потому, что у них себестоимость меньше", - отметил эксперт.

Но главный вопрос, по его оценке, не столько в цене, сколько в том, насколько долго она будет держаться.

"Важен не столько нижний показатель цены, а то, чтобы она была долговременной и именно это повлияет на доходы путинского режима и соответственно на наполнение бюджета войны. Это пока спрогнозировать сложно, но думаю что так или иначе с учетом обещаний Трампа и заявлений саудитов ситуация будет развиваться именно по этому тренду. И я думаю уже летом сможем увидеть результат", - добавил Гончар.

В то же время он отметил, что 50 долларов - это не является "убийственной ценой нефти для РФ. Вместе с этим, низкая цена нефти устраивает Китай.

"И здесь американцы будут очень тщательно вести менеджмент цен, чтобы и себе не навредить и не дать возможность дополнительно подняться китайской экономике", - подчеркнул эксперт.