UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можливе заморожування бойових дій в Україні: думка експерта

Фото: експерт розповів, чи можливе заморожування бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Заморожування війни Росії проти України можливе лише теоретично. Позиція двох сторін відкидає таку можливість.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, Росія зараз не зацікавлена у заморожуванні, а Україна називає своєю метою відновлення територіальної цілісності та суверенітету.

Мусієнко уточнив, що в майбутньому може розпочатися етап, коли Україні знадобиться час на накопичення ресурсів, сил та засобів, щоб продовжити деокупацію.

"Я не можу назвати це "заморожуванням", але зниження інтенсивності конфлікту в 2024 році можливе. Тому що умовно закони війни говорять про те, що іноді це необхідно обом сторонам. Це буде потрібно нам. Це потрібно буде і Росії, адже вона не має сил вести війну високої інтенсивності дуже довго", - розповів експерт.

Заморозка війни

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.

При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним миром для України.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України