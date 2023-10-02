Возможна ли заморозка боевых действий в Украине: мнение эксперта

По его словам, Россия сейчас не заинтересована в заморозке, а Украина называет своей целью восстановление территориальной целостности и суверенитета.

Мусиенко уточнил, что в будущем может начаться этап, когда Украине понадобится время на накопление ресурсов, сил и средств, чтобы продолжить деоккупацию.

"Я не могу назвать это "заморозкой", но снижение интенсивности конфликта в 2024 году возможно. Потому что условно законы войны говорят о том, что иногда это необходимо обеим сторонам. Это будет нужно нам. Это нужно будет и России, ведь у нее нет сил вести войну высокой интенсивности очень долго", - рассказал эксперт.

Заморозка войны

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивал, что заморозка войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.

При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и прочным миром для Украины.