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Чи можливе перекидання військ РФ з України через бунт Пригожина: відповідь експерта

Фото: чи можливе перекидання військ РФ з України у зв'язку з переворотом засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина (росЗМІ)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Російське командування навряд чи почне перекидання військ на територію РФ. Тому що деякі підрозділи та Росгвардія симпатизують засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину та можуть перейти на його бік.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Вікно можливостей для ЗСУ. Чи доведе бунт Пригожина до громадянської війни в РФ.

Експерт Олексій Гетьман розраховує на те, що хаос у Росії відчинить вікно можливостей для українських військ. І, можливо, коли російські військові розберуться, що відбувається, частина просто розгорнеться і піде з лінії фронту. Наприклад, щоб підтримати Пригожина.

"Щось дуже схоже було під час Першої світової війни. Була лютнева революція, потім Жовтневий переворот і російські війська просто пішли з фронту і почалася громадянська війна. Для нас це можливість із мінімальними втратами або без втрат звільнити свої території до кордонів 1991 року" , - розповів він.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяПВК ВагнераЄвген ПригожинВійна в Україні