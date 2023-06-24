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Возможна ли переброска войск РФ из Украины из-за бунта Пригожина: ответ эксперта

Фото: возможна ли переброска войск РФ из украины в связи с переворотом основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Российское командование вряд ли начнет переброску войск на территорию РФ. Потому что некоторые подразделения и Росгвардия симпатизируют основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину и могут перейти на его сторону.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Окно возможностей для ВСУ. Доведет ли бунт Пригожина до гражданской войны в РФ.

Эксперт Алексей Гетьман рассчитывает на то, что хаос в России откроет окно возможностей для украинских войск. И, возможно, когда российские военные разберутся, что происходит, часть из них просто развернется и уйдет с линии фронта. Например, чтобы поддержать Пригожина.

"Что-то очень похожее было во время Первой мировой войны. Была февральская революция, затем Октябрьский переворот и российские войска просто ушли с фронта и началась гражданская война. Для нас это возможность с минимальными потерями или без потерь освободить свои территории до границ 1991 года", - рассказал он.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияЧВК ВагнераЕвгений ПригожинВойна в Украине