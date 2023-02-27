Чи можлива висадка десанту росіян у Придністров'ї: відповідь Гуменюк

"Висадка десанту в Придністров'ї неможлива апріорі, адже це необхідно перетнути повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України. Ну хто ж їм дозволить! Ті сили, які зараз там зосереджені на території Придністров'я, швидше за все, з глибоким подивом спостерігають за повідомленнями про їхню потужність, які поширює російська пропаганда", - розповіла Гуменюк.

За її словами, зараз українські військові розуміють, що у разі спроби росіян десантуватися у Придністров'ї, відсіч буде дуже потужною.

Вона також уточнила, що наразі сили нашої країни зосереджені на кордоні відповідно до тієї загрози, яка гіпотетично можлива.