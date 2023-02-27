Чи можлива висадка десанту росіян у Придністров'ї: відповідь Гуменюк

Російські окупанти не зможуть організувати висадку свого десанту на території Придністров'я, оскільки цього не дасть зробити Україна чи країни НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Висадка десанту в Придністров'ї неможлива апріорі, адже це необхідно перетнути повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України. Ну хто ж їм дозволить! Ті сили, які зараз там зосереджені на території Придністров'я, швидше за все, з глибоким подивом спостерігають за повідомленнями про їхню потужність, які поширює російська пропаганда", - розповіла Гуменюк.
За її словами, зараз українські військові розуміють, що у разі спроби росіян десантуватися у Придністров'ї, відсіч буде дуже потужною.
Вона також уточнила, що наразі сили нашої країни зосереджені на кордоні відповідно до тієї загрози, яка гіпотетично можлива.
Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що Росія не має достатньої кількості сил у Придністров'ї для того, щоб організувати напад на Україну.
Також ми писали, що зараз довкола Придністров'я почалося чергове загострення ситуації. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.