Возможна ли высадка десанта россиян в Приднестровье: ответ Гуменюк

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им разрешит! Те силы, которые сейчас там сосредоточены на самой территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким удивлением наблюдают за сообщениями об их мощности, которые распространяет российская пропаганда", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас украинские военные понимают, что в случае попытки россиян десантироваться в Приднестровье, отпор будет очень мощным.

Она также уточнила, что сейчас силы нашей страны сосредоточены на границе в соответствии с той угрозой, которая гипотетически возможна.