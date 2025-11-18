Чи можлива екстрадиція Міндіча з Ізраїлю: оцінка директора НАБУ

Він зазначив, що для того, щоб запустити процес екстрадиції, необхідно провести низку слідчих дій, отримати відповідні рішення, зокрема від Вищого антикорупційного суду. Йдеться про обрання для Міндіча запобіжного заходу.

Кривонос зазначив, що українські правоохоронці вживатимуть необхідних заходів, щоб Міндіча оголосили в міжнародний розшук і затримали.

Також директор НАБУ прокоментував, чи реальна екстрадиція Міндіча з Ізраїлю за умови, що в нього є ізраїльський паспорт.

"Є випадки, коли Ізраїль видавав своїх громадян іншим державам. Там є юридичні моменти, але це не є абсолютно неможливою історією. Ми будемо над цим працювати", - додав він.

Кривонос зазначив, що фігуранти кримінальних справ зазвичай не залишаються на одному місці, їм хочеться виїжджати за кордон, відвідувати європейські країни. Тому, за його словами, необхідно зробити все, щоб Міндіча оголосили в міжнародний розшук і щоб правоохоронці та Інтерпол мали орієнтування на його затримання під час перетину кордону іншої держави.