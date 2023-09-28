Чи можлива екстрадиція Коломойського до США: що говорять джерела у владі

Можливість екстрадиції Ігоря Коломойського в США може стати зручним інструментом для впливу на олігарха.

Про це РБК-Україна повідомили поінформовані співбесідники у владних колах.

Джерела вважають, що олігарха могли позбавити громадянства України задля того, аби спростити його екстрадицію, проте певні співрозмовники стверджують, що це навпаки ускладнює цю процедуру. Але у будь-якому випадку для влади це своєрідний важіль впливу на Коломойського.

"У президента надіслали Коломойському сигнал, що потрібно міняти культуру ведення бізнесу. Інакше він як не громадянин України може бути екстрадований до США. Грубо кажучи, посадили на гачок", - припустив у розмові з виданням впливовий представник однієї з опозиційних політсил.

Після низки вересневих підозр ця тема виникла знову, але співрозмовники зазначають, що це лише чутки і поки що запит на екстрадицію від США не надходив.

Справа Коломойського

25 вересня Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його вирішили залишити під арештом.

До цього, 2 вересня, Шевченківський районний суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн гривень. Пізніше застава була збільшена до 3 млрд 891 млн гривень.

На даний момент Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень активів ПриватБанку і в заволодінні 5,8 млрд гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Ігоря Коломойського у 2022 році. У 2021 році США ввели санкції проти Ігоря Коломойського. Приводом для санкцій стала, як тоді висловилися у Держдепі, "серйозна корупція", коли Коломойський був головою Дніпропетровської ОДА у 2014-2015 роках.