Чи може військовий оскаржити рішення медичної комісії: пояснення МОЗ
Українські військовослужбовці можуть оскаржити рішення медико-соціальної експертизи (МСЕК). Це можна зробити протягом одного місяця з дня видачі рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Для оскарження рішення в досудовому порядку можна звернутися до самої комісії або обласної комісії з письмовою заявою. Після цього буде проведений повторний огляд і винесене нове рішення.
Якщо ж військовому повторно відмовлять у задоволенні скарги, то таке рішення можна оскаржити у Центральній МСЕК Міністерства охорони здоров'я.
У складних випадках МСЕК можуть направляти людей, які звертаються для встановлення інвалідності, до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця) для проведення обстеження. Після цього складають рекомендаційні консультативні висновки.
Рішення комісій усіх рівнів можна також оскаржити в суді. Строк на звернення до суду становить не пізніше шести місяців з дня рішення МСЕК. Звертатися потрібно до адміністративного суду за місцем проживання або перебування.
Як військовому пройти МСЕК
Медико-соціальну експертизу (МСЕК) проводять, щоб встановити ступінь життєдіяльності, групи інвалідності та затвердження індивідуальної програми реабілітації.
Підставами про проходження МСЕК військовими є травми, поранення, підозра на отримання інвалідності, протезування чи контузія.
Який алгоритм дій для проходження МСЕК та які документи потрібні - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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