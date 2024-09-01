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Чи може військовий оскаржити рішення медичної комісії: пояснення МОЗ

Україна, Неділя 01 вересня 2024 19:49
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Чи може військовий оскаржити рішення медичної комісії: пояснення МОЗ Фото: МОЗ пояснило, чи може військовий оскаржити рішення медичної комісії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військовослужбовці можуть оскаржити рішення медико-соціальної експертизи (МСЕК). Це можна зробити протягом одного місяця з дня видачі рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Для оскарження рішення в досудовому порядку можна звернутися до самої комісії або обласної комісії з письмовою заявою. Після цього буде проведений повторний огляд і винесене нове рішення.

Якщо ж військовому повторно відмовлять у задоволенні скарги, то таке рішення можна оскаржити у Центральній МСЕК Міністерства охорони здоров'я.

У складних випадках МСЕК можуть направляти людей, які звертаються для встановлення інвалідності, до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця) для проведення обстеження. Після цього складають рекомендаційні консультативні висновки.

Рішення комісій усіх рівнів можна також оскаржити в суді. Строк на звернення до суду становить не пізніше шести місяців з дня рішення МСЕК. Звертатися потрібно до адміністративного суду за місцем проживання або перебування.

Як військовому пройти МСЕК

Медико-соціальну експертизу (МСЕК) проводять, щоб встановити ступінь життєдіяльності, групи інвалідності та затвердження індивідуальної програми реабілітації.

Підставами про проходження МСЕК військовими є травми, поранення, підозра на отримання інвалідності, протезування чи контузія.

Який алгоритм дій для проходження МСЕК та які документи потрібні - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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