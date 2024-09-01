Может ли военный обжаловать решение медицинской комиссии: объяснение Минздрава
Украинские военнослужащие могут оспорить решение медико-социальной экспертизы (МСЭК). Это можно сделать в течение месяца со дня выдачи решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Для обжалования решения в досудебном порядке можно обратиться в комиссию или областную комиссию с письменным заявлением. После этого будет произведен повторный осмотр и вынесено новое решение.
Если же военному повторно откажут в удовлетворении жалобы, такое решение можно обжаловать в Центральной МСЭК Министерства здравоохранения.
В сложных случаях МСЭК могут направлять людей, которые обращаются за установление инвалидности, в клинику Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности (г. Днепр) и Научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (г. Винница) для проведения обследования. После этого составляют рекомендательные консультативные заключения.
Решения комиссий всех уровней можно также обжаловать в суде. Срок обращения в суд составляет не позднее шести месяцев со дня решение МСЭК. Обращаться нужно в административный суд по месту жительства или пребывания.
Как военному пройти МСЭК
Медико-социальную экспертизу (МСЭК) проводят для установления степени жизнедеятельности, группы инвалидности и утверждения индивидуальной программы реабилитации.
Основаниями о прохождении МСЭК военными являются травмы, ранения, подозрение на получение инвалидности, протезирование или контузия.
Какой алгоритм действий для прохождения МСЭК и какие документы нужны - узнайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.