Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта

Що сказав Зеленський про можливість закінчення війни у 2025-му?

З відповідною заявою про можливість завершити війну не пізніше 2025 року український лідер виступив під час саміту "Україна - Південно-Східна Європа" у Хорватії.

"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо шанс просунути ситуацію у бік миру та міцної стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір. Вибір для рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року", - сказав Зеленський.

За його словами, документ "Основи миру", у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни, буде готовий до листопада. Він зазначив, що РФ уникає чесної дипломатії, саме тому Україна розробила план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням саміту миру.

Президент розповів, що першому пункті плану перемоги йдеться про те, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Оскільки, на його думку, без цього мир неможливий. Саме тому "реальними кроками до нього є запрошення до НАТО та майбутнє членство України в Альянсі".

Чи може війна завершитися наступного року: думка експерта

Як зауважив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, точно говорити про те, що саме мав на увазі під можливістю закінчення війни у 2025-му з огляду на ситуацію на полі бою сказати важко. Оскільки глава держави інформацією, яку отримує зокрема на Ставці верховного головнокомандувача. Тому можна лише покладатися на ці слова.

"Я думаю, що малося на увазі виснаження військ РФ, їх невдалі наступальні дії, попри те, що вони захопили декілька наших міст. Але зважаючи на ті втрати, які вони понесли і які планували, то їх наступ за великим рахунком не вдався. Точніше він вдався дуже частково", - вважає Гетьман.

До того ж, на думку експерта, розмови між політичним керівництвом України й країн НАТО про те, що цілком можливо наші Сили оборони отримають додаткові засоби ураження, засоби захисту, швидше за, все дали можливість президенту говорити такі слова.

"Але ж ми розуміємо, що слова базувалися на дуже серйозній інформації, якою володіє військово-політичне керівництво України. Ми можемо тільки припускати про що саме там йдеться", - наголосив Гетьман.

Він звернув увагу на численні прогнози, починаючи від просто аналітичних думок різних фахівців, в тому числі закордонних, до представників різноманітних розвідок, що нібито дійсно є імовірність того, що війна закінчиться 2025 році. Але експерт наголошує - не відомо як саме вона завершиться.

"Війна не закінчується нічиєю як у спорті. Тут або поразка, або перемога. Тому коли ми говоримо про закінчення війни, то треба більш деталізовано розібратися що мається на увазі. На які кордони ми вийдемо? На кордони 1991 року? Чи на кордони 2022 року? Чи це буде перемир'я? Що це буде? Тобто просто так нічого не закінчується", - акцентував Гетьман.

І тому як саме війна закінчиться - це головне питання. Слова "закінчення війни" - це вершина айсберга, а сутність - це як саме і що мається на увазі. Ось про це треба розмовляти, додає співрозмовник.

Мирний план України щодо справедливого завершення війни

Нагадаємо, що Україна в рамках підготовки до другого саміту миру, який планують провести до кінця цього року, розробила план перемоги, який розрахований на швидкі рішення партнерів із жовтня до грудня 2024 року.

Президент Володимир Зеленський вже представив цей план главі Білого дому Джо Байдену та кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу. В рамках свого міжнародного турне він сьогодні представив документ прем'єр-міністру Британії Кіру Стармеру. А також покаже план і лідерам Франції, Італії та Німеччини.

Глава держави розповів, що потім детально представить план перемоги всім лідерам країн-учасниць формату "Рамштайн", зустріч яких наразі перенесли, але дату ще не визначили.

Детально пункти плану не розкривають, але відомо, що однією з його складових є запрошення України до НАТО. Самі ж українці ще не бачили плану. Як пояснював глава ОП Андрій Єрмак, причиною тому - напружена президентська кампанія в США. Він пообіцяв, що документ буде представлений українцям після презентації партнерам. Але частково, адже "деякі деталі є закритими".