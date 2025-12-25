Чи може Ватикан стати місцем для мирних переговорів: відповідь посла Святого Престолу

Коментуючи можливість проведення переговорів у Ватикані, він зазначив, що жодна держава не має права розпочинати війну, прикриваючись надуманими аргументами.

"Я б сподівався. Але Святий Престол постійно підкреслює важливість міжнародного права. Ніхто не має права починати війну, тому що придумав якісь аргументи. Це така чітка позиція. Чи це реалістично, з такою позицією бути тепер майданчиком для перемовин? Я не вважаю, що це реалістично", - сказав він.

На уточнювальне запитання, чи пов’язано це з небажанням російської сторони, Кульбокас відповів.

"Так. Через сам факт, що у Святого Престолу є така позиція, напевно, та сторона не дуже хоче обрати Святий Престол як майданчик. Це моє бачення", - зазначив представник Ватикану.