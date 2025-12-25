Чи може Ватикан стати місцем для мирних переговорів: відповідь посла Святого Престолу

Ватикан навряд чи може стати майданчиком для мирних переговорів щодо війни в Україні через принципову позицію Святого Престолу з питань міжнародного права.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Апостольський нунцій (посол Ватикану) в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас.
Коментуючи можливість проведення переговорів у Ватикані, він зазначив, що жодна держава не має права розпочинати війну, прикриваючись надуманими аргументами.
"Я б сподівався. Але Святий Престол постійно підкреслює важливість міжнародного права. Ніхто не має права починати війну, тому що придумав якісь аргументи. Це така чітка позиція. Чи це реалістично, з такою позицією бути тепер майданчиком для перемовин? Я не вважаю, що це реалістично", - сказав він.
На уточнювальне запитання, чи пов’язано це з небажанням російської сторони, Кульбокас відповів.
"Так. Через сам факт, що у Святого Престолу є така позиція, напевно, та сторона не дуже хоче обрати Святий Престол як майданчик. Це моє бачення", - зазначив представник Ватикану.
Ідея тристоронньої зустрічі за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна обговорювалася влітку 2025 року.
Тоді, за даними ЗМІ, європейські союзники розпочали пошук можливих майданчиків для проведення таких переговорів.
Серед потенційних локацій раніше називався Ватикан. Президент України заявляв, що Київ готовий розглядати цю пропозицію. Водночас низка європейських країн виступила за інший варіант.
Зокрема, Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина пропонували провести зустріч у Женеві, вважаючи її більш нейтральним місцем для можливих переговорів.