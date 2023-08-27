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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи може Україна воювати в довгу? Зеленський назвав умову та згадав про Ізраїль

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна готова воювати в довгу, але за умови мінімізування жертв.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю "1+1".

"Ізраїль воює. Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю. Можна так жити", - заявив він. 

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни наблизились до чергової лінії оборони ворога в Запорізькій області. Тим часом росіяни намагаються тиснути на Куп'янському напрямку, однак найближчими місяцями прориву там очікувати не варто.

При цьому речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк говорила, що окупантам припікає також й на Херсонському напрямку. Українські військові проводять контрбатарейну боротьбу, а також вибивають ворога з позицій, які він намагався опанувати після теракту на Каховській ГЕС.

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Володимир ЗеленськийІзраїльВійна Росії проти України