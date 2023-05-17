UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи може Україна отримати гарантії безпеки від НАТО: думка експерта

Фото: Україна хоче отримати від НАТО гарантії безпеки (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Україна хоче отримати від НАТО не лише політичного рішення про вступ, а ще й гарантії безпеки. Проте експерти ставляться до такої можливості скептично.

Таку думку висловила директорка аналітичного Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук для матеріалу РБК-Україна "Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу".

Наразі українська влада розглядає декілька варіантів отримання гарантій безпеки, які мають захищати Україну від агресій до вступу в НАТО. Серед інших варіантів - широкий рамковий договір, підписантами якого можуть бути не лише країни-члени Альянсу. На додачу - отримання більш конкретних гарантій від окремих країн на двосторонньому рівні.

Експертка Альона Гетьманчук вважає малоймовірним отримання таких гарантій безпеки. За її словами, отримання такого зобов’язання від Альянсу є ще менш імовірним, ніж запрошення до НАТО.

"Ідея звісно чудова, але ми не Фінляндія. Ми перебуваємо в гарячій стадії війни, і якби якісь країни хотіли б нам дати такі гарантії, то не було б такого опору щодо членства України в НАТО. Якщо йдеться про справжні гарантії безпеки, а не гарантії підтримки. А гарантії підтримки ми маємо право вимагати", - пояснила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати дієві гарантії безпеки. На його думку, це має статися ще до вступу в НАТО.

При цьому раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Альянс повинен підготувати проект гарантій безпеки для України до літнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОГарантії безпеки