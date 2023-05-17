Чи може Україна отримати гарантії безпеки від НАТО: думка експерта

Наразі українська влада розглядає декілька варіантів отримання гарантій безпеки, які мають захищати Україну від агресій до вступу в НАТО. Серед інших варіантів - широкий рамковий договір, підписантами якого можуть бути не лише країни-члени Альянсу. На додачу - отримання більш конкретних гарантій від окремих країн на двосторонньому рівні.

Експертка Альона Гетьманчук вважає малоймовірним отримання таких гарантій безпеки. За її словами, отримання такого зобов’язання від Альянсу є ще менш імовірним, ніж запрошення до НАТО.

"Ідея звісно чудова, але ми не Фінляндія. Ми перебуваємо в гарячій стадії війни, і якби якісь країни хотіли б нам дати такі гарантії, то не було б такого опору щодо членства України в НАТО. Якщо йдеться про справжні гарантії безпеки, а не гарантії підтримки. А гарантії підтримки ми маємо право вимагати", - пояснила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати дієві гарантії безпеки. На його думку, це має статися ще до вступу в НАТО.

При цьому раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Альянс повинен підготувати проект гарантій безпеки для України до літнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.