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Чи може Угорщина заблокувати рух України до ЄС: відповідь Стефанішиної

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 19:18
Чи може Угорщина заблокувати рух України до ЄС: відповідь Стефанішиної Фото: віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Український уряд не бачить ризиків того, що політичний тиск керівництва Угорщини на єврочиновників зможе завадити руху України у напрямку членства в Євросоюзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної під час Київського безпекового форуму.

Як розповіла Стефанішина на панельній дискусії форуму, на єврокомісара з питань розширення і сусідства Європарламенту Олівера Варгеї чинить тиск уряд Угорщини, проте це жодним чином не зможе заблокувати шлях України до членства в ЄС.

"Звичайно, єврокомісар з питань політики розширення має значні повноваження. Проте рішення про виконання Україною семи необхідних реформ прийматимуть інші, профільні, єврокомісари. Олівер Варгеї лише зведе їхні висновки в один документ. І знову ж таки - остаточне рішення прийматиметься політичним керівництвом ЄС - лідерами всіх країн-членів", - пояснила віцепрем'єр.

Нагадаємо, що український уряд вважає, що в єврокомісара з розширення і сусідства Олівера Варгеї упереджене ставлення щодо країн-кандидатів у члени ЄС. І це стосується не лише України, а й Молдови, яка розглядатиметься в ЄС водночас з Україною. На думку експертів, це може сприяти реваншу Росії у Молдові, що спричинить ще одну "гарячу" точку на європейському континенті.

Ще в середині весни цьогоріч РБК-Україна повідомляло, що Україна, за словами Ольги Стефанішиної, відповідає всім політичним критеріям членства в ЄС.

Нещодавно ми писали, що переважна більшість угорського суспільства підтримує український народ, хоча населення країни дуже розділене. Про це заявив мер Будапешта Гергей Корачон.

При цьому Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.

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