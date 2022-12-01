Может ли Венгрия заблокировать движение Украины в ЕС: ответ Стефанишиной

Украинское правительство не видит рисков того, что политическое давление руководства Венгрии на еврочиновников сможет помешать движению Украины в направлении членства в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной во время Киевского форума безопасности.

Как рассказала Стефанишина на панельной дискуссии форума, на еврокомиссара по вопросам расширения и соседства Европарламента Оливера Варгеи оказывает давление правительство Венгрии, однако это никак не сможет заблокировать путь Украины к членству в ЕС.

"Конечно, у еврокомиссара по вопросам политики расширения есть значительные полномочия. Однако решение о выполнении Украиной семи необходимых реформ будут принимать другие, профильные, еврокомиссары. Оливер Варгеи только сведет их выводы в один документ. И опять же - окончательное решение будет приниматься политическим руководством ЕС - лидерами" всех стран-членов", - объяснила вице-премьер.

Напомним, что украинское правительство считает, что у еврокомиссара по расширению и соседству Оливера Варгеи предвзятое отношение к странам-кандидатам в члены ЕС. И это касается не только Украины, но и Молдовы, которая будет рассматриваться в ЕС одновременно с Украиной. По мнению экспертов, это может способствовать реваншу России в Молдове, что повлечет за собой еще одну "горячую" точку на европейском континенте.