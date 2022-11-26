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Більшість угорців підтримує Україну, незважаючи на розкол у суспільстві, - мер Будапешта

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Будапешт, Субота 26 листопада 2022 15:53
Більшість угорців підтримує Україну, незважаючи на розкол у суспільстві, - мер Будапешта Фото: більшість мешканців Угорщини підтримують Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переважна більшість угорського суспільства підтримує український народ, хоч населення країни дуже розділене.

Про це заявив мер Будапешта Гергей Корачон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

"Угорське суспільство – це дуже розділене суспільство, яке перебуває під значним впливом угорської урядової пропаганди. Уряд Орбана намагається уявити, ніби він – єдиний представник народу Угорщини. А насправді суспільство – поділено", - сказав Корачон.

Він також зазначив, що в Угорщині переважна більшість громадян підтримують український народ, проте через ефективність урядової пропаганди багато хто вірить у фейки.

"Через це є люди, які вірять, що за всім, що відбувається, стоїть Америка. Ще одна відмінність: угорський уряд позиціонує себе як друга Росії, хоча угорці насправді проукраїнськіші", - заявив мер Будапешта.

Раніше ми писали, що Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.

Також повідомлялося, що парламент Угорщини ратифікує членство в НАТО для Фінляндії та Швеції протягом місяця.

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