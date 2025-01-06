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У Миколаєві мобілізували заброньованого працівника одного з підприємств: що кажуть у ТЦК

Понеділок 06 січня 2025 21:48
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У Миколаєві мобілізували заброньованого працівника одного з підприємств: що кажуть у ТЦК Ілюстративне фото: у Миколаєві співробітники ТЦК мобілізували заброньованого працівника (facebook.com/MOTCKSP)
Автор: Іван Носальський

У Миколаєві мобілізували співробітника критично важливого підприємства ТОВ "АТФ "АГРО-ДІЛО". Він був заброньований від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олександра Федієнка в Telegram і Миколаївський обласний ТЦК у Facebook.

Мобілізація заброньованого співробітника

За словами Федієнка, співробітника ТОВ "АТФ "АГРО-ДІЛО" мобілізували після того, як йому анулювали відстрочку.

"Проблематика всієї цієї історії, що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого співробітника", - додав він.

Реакція ТЦК

У ТЦК пояснили, що 5 листопада минулого року Миколаївський районний військкомат отримав розпорядження глави Миколаївської районної військової адміністрації щодо скасування мобілізаційних завдань (замовлень) деяким підприємствам, зокрема ТОВ "АТФ АГРО-СІЛО".

У зв'язку з цим надана відстрочка підлягала анулюванню. При цьому засобами Єдиного державного реєстру призовників відбулося автоматичне анулювання бронювання співробітників вищезгаданого підприємства.

"Однак, окрім наявності мобілізаційного завдання (замовлення), через скасування якого і відбулося анулювання бронювання, зазначене підприємство раніше було визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", - уточнили в ТЦК.

Такий факт співробітниками Миколаївського районного ТЦК враховано не було. Тому Миколаївський обласний ТЦК проведе службову перевірку.

Нагадаємо, раніше в ТЦК назвали умови, за яких поліцейські можуть затримувати військовозобов'язаних чоловіків.

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