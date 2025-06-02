ua en ru
Пн, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна запропонувала організувати зустріч Зеленського і Путіна: Умєров назвав дедлайн

Стамбул, Понеділок 02 червня 2025 18:15
UA EN RU
Україна запропонувала організувати зустріч Зеленського і Путіна: Умєров назвав дедлайн Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Українська делегація у Стамбулі запропонувала конкретні терміни.

Про це заявив міністр оборони України, голова української делегації Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами глави Міноборони, всі ключові питання Україна і Росія можуть вирішити тільки на рівні лідерів. Така зустріч може відбутися за участю президента США Дональда Трампа.

"Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця - з 20 по 30 червня. Це дуже важливо для прогресу в переговорному процесі", - підкреслив він.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський уже пропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч у Стамбулі. Але глава Кремля проігнорував таку ідею.

Путін відправив до Стамбула делегацію, яку очолив його помічник Володимир Мединський. Низький рівень російської делегації викликав різку критику з боку країн Заходу та України.

Сьогодні, 2 червня, відбувся другий раунд переговорів України і РФ. Після зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що сторони, зокрема, обговорили зустріч на рівні лідерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Рустем Умєров Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
Переговори України та Росії у Стамбулі: всі подробиці другого раунду
Переговори України та Росії у Стамбулі: всі подробиці другого раунду
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар