Україна запропонувала організувати зустріч Зеленського і Путіна: Умєров назвав дедлайн
Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Українська делегація у Стамбулі запропонувала конкретні терміни.
Про це заявив міністр оборони України, голова української делегації Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За словами глави Міноборони, всі ключові питання Україна і Росія можуть вирішити тільки на рівні лідерів. Така зустріч може відбутися за участю президента США Дональда Трампа.
"Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця - з 20 по 30 червня. Це дуже важливо для прогресу в переговорному процесі", - підкреслив він.
Зустріч Зеленського і Путіна
Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський уже пропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч у Стамбулі. Але глава Кремля проігнорував таку ідею.
Путін відправив до Стамбула делегацію, яку очолив його помічник Володимир Мединський. Низький рівень російської делегації викликав різку критику з боку країн Заходу та України.
Сьогодні, 2 червня, відбувся другий раунд переговорів України і РФ. Після зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що сторони, зокрема, обговорили зустріч на рівні лідерів.
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