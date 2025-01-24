Чи може Трамп змусити КНДР припинити підтримку Росії: відповідь політтехнолога

Відповідаючи на питання про те, чи може Трамп зупинити підтримку Російської Федерації (РФ) з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) через зустріч із Кім Чен Ином, політтехнолог заявив, що такий сценарій цілком можливий.

"Він (Трамп, - ред.) скаже: "Скільки тобі дає Путін? Я дам більше". У кого більше грошей? У США. Він скаже так, або ж так: "Ти ж розумієш, що в американських стратегічних бомбардувальників теж є цілі на території Північної Кореї. Не треба з нами гратися в ті ігри, які погано точно для тебе закінчаться". Так що така розмова буде", - пояснив Загородній.

Політтехнолог нагадав, що Трампу вже вдавалось досягти певних домовленостей із Кім Чен Ином під час попередньої каденції на посаді президента США. Результатом переговорів стало припинення ракетних запусків у бік США та зупинка ядерних випробувань, які здійснювала Північна Корея.

"У Трампа було завдання забезпечення безпеки Сполучених Штатів Америки", - додав Загородній.



Відносини між США та КНДР

Історично відносини між США та КНДР залишалися напруженими, головним чином через ядерну програму Північної Кореї, міжнародні санкції та серйозні політичні розбіжності. США неодноразово закликали Пхеньян припинити проведення ядерних випробувань і демонтувати свою ядерну інфраструктуру. Зі свого боку, КНДР розцінювала такі заклики як втручання у свої внутрішні справи.

Під час інтерв'ю Fox News, Трамп заявив, що планує відновити переговори із диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином.