Чи може Трамп досягти угоди щодо України до інавгурації: оцінка експерта

Обраний президент США Дональд Трамп, ймовірно, не зможе отримати угоду між Росією та Україною до своєї інавгурації. Відповідні чутки у ЗМІ щодо планів політика неправдиві.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політичний експерт Тарас Загородній.
Експерт прокоментував матеріал The Economist, у якому видання стверджувало, що Трамп хотів би мати готову мирну угоду між Україною та Росією до своєї інавгурації, яка пройде 20 січня 2025 року.
"Ну, я не вірю в це. Ну яка угода до 20 січня, якщо Трамп ще не президент? Навпаки, я бачу позитивні новини", - зазначив Загородній.
Він нагадав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров почав скаржитися, що нова адміністрація Трампа нічим не відрізняється від попередньої, а також "не хоче звертати увагу на утиски російськомовних".
При цьому експерт допустив, що розмова між Трампом і Путіном все ж таки відбулася і вона закінчилася "не дуже приємно" для росіян.
"Ймовірно, їм сказали те, що вони не хотіли б чути, і це їм дуже не сподобалося. Тому я думаю, що на нас чекає дуже багато сюрпризів щодо Росії в першу чергу. Я переконаний, що за попередньої адміністрації Байдена час працював проти України, а за чинної адміністрації час працює на Україну", - вважає Загородній.
На його думку, чутки у ЗМІ про фіксацію на лінії зіткнення та будь-які угоди є нелогічними, оскільки це дуже не подобається росіянам.
"Поки українські війська в Курській області це навіть теоретично, я думаю, неможливо", - наголосив експерт.
Нагадаємо, минулого тижня видання The Washington Post з посиланням на джерела написало, що Трамп зателефонував Путіну і говорив із ним про війну в Україні.
Зокрема, обраний президент США закликав главу Кремля не ескалювати війну. Також він нагадав, що американські солдати присутні на території країн Європи.
Після таких чуток прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що розмови між Путіним та Трампом нібито не було.
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