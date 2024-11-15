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Может ли Трамп добиться соглашения по Украине до инаугурации: оценка эксперта

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, не сможет получить соглашение между Россией и Украиной до своей инаугурации. Соответствующие слухи в СМИ о планах политик неправдивы.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт прокомментировал материал The Economist, в котором издание утверждало, что Трамп хотел бы иметь готовое мирное соглашение между Украиной и Россией до своей инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года. 

"Ну, я не верю в это. Ну какое соглашение до 20 января, если Трамп еще не президент? Напротив, я вижу положительные новости", - отметил Загородний. 

Он напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал жаловаться, что новая администрация Трампа ничем не отличается от предыдущей, а также "не хочет обращать внимание на притеснения русскоязычных". 

При этом эксперт допустил, что разговор между Трампом и Путином все же состоялся и он закончился "не очень приятно" для россиян. 

"Вероятно, им сказали то, что они не хотели бы слышать, и это им очень не понравилось. Поэтому я думаю, что нас ожидает очень много сюрпризов по отношению к России в первую очередь. Я убежден, что при предыдущей администрации Байдена время работало против Украины, а при действующей администрации время работает на Украину", - полагает Загородний. 

По его мнению, слухи в СМИ о фиксации на линии столкновения и каких-либо соглашениях являются нелогичными, поскольку это очень не нравится россиянам. 

"Пока украинские войска в Курской области это даже теоретически, я думаю, невозможно", - подчеркнул эксперт. 

Слухи о переговорах Трампа с Путиным

Напомним, на прошлой неделе издание The Washington Post со ссылкой на источники написало, что Трамп позвонил Путину и говорил с ним о войне в Украине.

В частности, избранный президент США призвал главу Кремля не эскалировать войну. Также он напомнил о том, что американские солдаты присутствуют на территории стран Европы.

После таких слухов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговора между Путиным и Трампом якобы не было.

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