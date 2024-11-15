Может ли Трамп добиться соглашения по Украине до инаугурации: оценка эксперта

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, не сможет получить соглашение между Россией и Украиной до своей инаугурации. Соответствующие слухи в СМИ о планах политик неправдивы.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политический эксперт Тарас Загородний.
Эксперт прокомментировал материал The Economist, в котором издание утверждало, что Трамп хотел бы иметь готовое мирное соглашение между Украиной и Россией до своей инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года.
"Ну, я не верю в это. Ну какое соглашение до 20 января, если Трамп еще не президент? Напротив, я вижу положительные новости", - отметил Загородний.
Он напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал жаловаться, что новая администрация Трампа ничем не отличается от предыдущей, а также "не хочет обращать внимание на притеснения русскоязычных".
При этом эксперт допустил, что разговор между Трампом и Путином все же состоялся и он закончился "не очень приятно" для россиян.
"Вероятно, им сказали то, что они не хотели бы слышать, и это им очень не понравилось. Поэтому я думаю, что нас ожидает очень много сюрпризов по отношению к России в первую очередь. Я убежден, что при предыдущей администрации Байдена время работало против Украины, а при действующей администрации время работает на Украину", - полагает Загородний.
По его мнению, слухи в СМИ о фиксации на линии столкновения и каких-либо соглашениях являются нелогичными, поскольку это очень не нравится россиянам.
"Пока украинские войска в Курской области это даже теоретически, я думаю, невозможно", - подчеркнул эксперт.
Напомним, на прошлой неделе издание The Washington Post со ссылкой на источники написало, что Трамп позвонил Путину и говорил с ним о войне в Украине.
В частности, избранный президент США призвал главу Кремля не эскалировать войну. Также он напомнил о том, что американские солдаты присутствуют на территории стран Европы.
После таких слухов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговора между Путиным и Трампом якобы не было.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.