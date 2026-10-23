Чи може сказати Зеленському "ні"? Джерела розповіли, як Корецький змінює роботу Кабміну

"Однозначно добре, що ми до такої зими підійшли з Корецьким, а не з Юлею (Свириденко - ред.). Він може, наприклад, сказати президенту, що на якісь ідеї просто грошей не вистачить", - заявив РБК-Україна один із чільних членів президентської команди.

Зміну стилю управління відзначають й інші співрозмовники серед оточення президента України Володимира Зеленського.

"Раніше була купа мікроменеджменту, з будь-якого питання, щоб перенести відповідальність на президента - "треба нараду провести", ось це все. Зараз на Ставці проговорюються важливі речі, які він далі спокійно реалізує, доповідає про проміжні результати", - розповів один з них.

Зі сторони помітно, що прем'єр, як мінімум, намагається вирішувати прикладні завдання, які в поточних умовах російських атак виникають нон-стоп.

Наприклад, вимагає припинити абсурдну практику перекриття столичного метро через Дніпро у разі будь-якої повітряної тривоги, незалежно від рівня загрози. Або вирішити проблему нескінченних евакуацій з поїздів, через які чотиригодинна поїздка могла затягнутися годин на 18.

За словами одного із співрозмовників РБК-Україна, Корецький вперше зміг звести різноманітні міжнародні зобов'язання, які за останні чотири роки взяла на себе Україна перед західними інституціями, в одну матрицю.

У будь-якому разі наявних ресурсів уряду не вистачає для реалізації навіть раціональних планів. Наприклад, створення фонду страхування постраждалого бізнесу.

Підтримка підприємців, чиї склади, магазини чи фабрики зруйновані російськими обстрілами - безперечно, здорова ідея.

Але з одного боку, є абсолютно пріоритетні завдання на кшталт закупівлі зброї чи виплат військовим, з іншого - навряд чи народні депутати захочуть йти назустріч, піднімаючи ПДВ, як це пропонують у Кабміні.

"Серед депутатів різні думки про нього. Хтось високо оцінює, інші не дуже. Багатьом не подобається, що він так депутатів критикує. З іншого боку, він з нами час проводить, і не 15 хвилин, а потім втік, а сидить, вислуховує все", - зазначив співрозмовник видання у "Слузі народу".