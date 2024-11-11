Чи може саміт миру відбутися без виконання плану перемоги: що говорять у Києві

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Плани на саміт миру

Нагадаємо, Україна планує провести вже другий саміт миру. До заходу Київ хоче підготувати мирний план - документ, який ґрунтується на формулі миру президента Володимира Зеленського.

Для розробки мирного плану Україна проводить тематичні конференції щодо кожного з пунктів формули миру. Станом на сьогодні їх відбулося дев'ять. На конференціях Київ узгоджує з іншими країнами шляхи реалізації формули миру - це стане основою для мирного плану.

Спочатку як президент Володимир Зеленський, так і інші українські чиновники заявляли, що другий саміт миру має провести цього року. Але плани, ймовірно, змінилися.

Зокрема, таке коригування пояснюється тим, що президент Володимир Зеленський лише нещодавно представив нову ініціативу - план перемоги із п'яти пунктів. Документ фактично націлений на партнерів, оскільки в ньому викладено головні запити Києва щодо військової та іншої допомоги.

Також, як зазначав глава української держави, у листопаді мирний план має бути готовим, але дати проведення мирного саміту поки що немає.

"Думаю, зараз ніхто її (дату - ред.) не знає. Але ми готуватимемо все так, як вирішили. На початку листопада план вже буде з усіма деталями", - запевняв Зеленський у жовтні.

Зв'язок саміту із планом перемоги

Декілька тижнів тому президент України зазначав, що другий саміт миру буде підготовлений навіть у тому випадку, якщо союзники відмовляться виконувати план перемоги.

"Ми готуємо саміт у будь-якому разі. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру, крім документа, який підготовлений за всіма пунктами по формулі, щоб там була Росія. На мою думку, Україна має бути там сильною", - запевняв Зеленський.

Він уточнив, що Україна боротиметься і відстоюватиме свої інтереси та свої права у будь-якому разі.

Водночас він визнав, що без виконання плану перемоги позиції України на другому саміті миру будуть значно слабшими.