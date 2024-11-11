Может ли саммит мира состояться без выполнения плана победы: что говорят в Киеве

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Планы на саммит мира

Напомним, Украина планирует провести уже второй саммит мира. К мероприятию Киев хочет подготовить мирный план - документ, который основан на формуле мира президента Владимира Зеленского.

Для разработки мирного плана Украина проводит тематические конференции по каждому из пунктов формулы мира. По состоянию на сегодня их состоялось уже девять. На конференциях Киев согласовывает с другими странами пути реализации формулы мира - это и станет основой для мирного плана.

Изначально как президент Владимир Зеленский, так и другие украинские чиновники заявляли, что второй саммит мира должны провести в этом году. Но планы, видимо, изменились.

В частности, такая корректировка объясняется тем, что президент Владимир Зеленский только недавно представил новую инициативу - план победы из пяти пунктов. Документ фактически нацелен на партнеров, поскольку в нем изложены главные запросы Киева, которые касаются военной и другой помощи.

Также, как отмечал глава украинского государства, в ноябре мирный план должен быть готов, но даты проведения мирного саммита пока нет.

"Думаю, сейчас никто ее (дату - ред.) не знает. Но мы будем готовить все так, как решили. В начале ноября план уже будет, со всеми деталями", - заверял Зеленский в октябре.

Связь саммита с планом победы

Несколько недель назад президент Украины отмечал, что второй саммит мира будет подготовлен даже в том случае, если союзники откажутся выполнять план победы.

"Мы готовим саммит в любом случае. Просто вопрос, когда все наши партнеры хотят, чтобы на втором саммите мира, кроме документа, который подготовлен по всем пунктам по формуле, чтобы там была Россия. По моему мнению, Украина должна быть там сильной", - заверял Зеленский.

Он уточнил, что Украина будет бороться и отстаивать свои интересы и свои права в любом случае.

В то же время он признал, что без выполнения плана победы позиции Украины на втором саммите мира будут значительно слабее.