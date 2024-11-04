Готові доповнювати. За яких умов Україна може змінити свій мирний план

Україна продовжує розробляти мирний план для завершення повномасштабної війни з Росією. Такий документ може бути доповнений пропозиціями інших країн, але для цього є умови.

Більш детально про такі умови - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Мирний план

Варто зауважити, що про підготовку Україною мирного плану стало відомо ще після першого саміту миру. Мирний план міститиме шляхи реалізації кожного з пунктів формули миру.

Реалізацію пунктів Україна погоджує з іншими країнами на спеціальних конференціях. Станом на сьогодні таких конференцій пройшло вже дев'ять. За підсумками кожної з них учасники погоджують підсумкові комюніке.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, мирний план мають підготувати у листопаді.

Мирний план планують представити Росії на другому саміті миру, терміни проведення якого невідомі. Поки що представники Кремля неодноразово заявляли, що країна-агресор не братиме участі у такій ініціативі Києва.

Умови доповнення

На тлі появи китайсько-бразильської "альтернативи" формулі миру президент України Володимир Зеленський наголошував на тому, що він готовий до доповнення мирного плану пунктами, які запропонують інші країни.

Він зазначав, що пропозиції інших країн мають бути засновані на Статуті ООН та допомогти досягти припинення бойових дій. Лише у такому разі Україна готова до коригування свого плану.

"Ми готові, ми дуже відкриті. Але коли вони (мова про Бразилію та Китай - ред.) почули, що я готовий, вони сказали, що Україна хоче тільки свій план. Ні", - зазначав нещодавно глава української держави.

Також Зеленський допускав, що Україна може створити спільний мирний план з іншими країнами.

Як пояснював керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якщо Україна інтегрує пропозиції Китаю, Бразилії, Південної Африки та інших країн у свою ініціативу, тоді вона отримає ще більшу підтримку.