Чи може Росія запустити по Україні 300-500 дронів одночасно: оцінка експерта

Російські війська можуть запустити по Україні 300-500 ударних дронів "Шахед" одночасно. Однак лише якщо у них достатня кількість пускових установок і людей, які програмуватимуть безпілотники.

"Абсолютно можуть (запустити 300-500 дронів - ред.), але все це впирається тільки в кількість пускових установок. Тому, що ці "Шахеди" запускаються не з аеродромів, вони запускаються зі спеціальної пускової установки. І кількості людей, які будуть задіяні, щоб програмувати ці "Шахеди", й все", - сказав Жирохов.

Він звернув увагу на те, що зараз росіяни змінюють тактику і намагаються запускати "Шахеди" 24/7.

"Якщо раніше це було тільки вночі, зараз ми бачимо запуски й вдень, і ввечері, щоб система ППО постійно знаходилась в напруженні й, звісно ж, збивала менше таких безпілотників", - зазначив експерт.