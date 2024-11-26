Чи може Росія запустити по Україні 300-500 дронів одночасно: оцінка експерта
Російські війська можуть запустити по Україні 300-500 ударних дронів "Шахед" одночасно. Однак лише якщо у них достатня кількість пускових установок і людей, які програмуватимуть безпілотники.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
"Абсолютно можуть (запустити 300-500 дронів - ред.), але все це впирається тільки в кількість пускових установок. Тому, що ці "Шахеди" запускаються не з аеродромів, вони запускаються зі спеціальної пускової установки. І кількості людей, які будуть задіяні, щоб програмувати ці "Шахеди", й все", - сказав Жирохов.
Він звернув увагу на те, що зараз росіяни змінюють тактику і намагаються запускати "Шахеди" 24/7.
"Якщо раніше це було тільки вночі, зараз ми бачимо запуски й вдень, і ввечері, щоб система ППО постійно знаходилась в напруженні й, звісно ж, збивала менше таких безпілотників", - зазначив експерт.
Обстріл України 26 листопада
Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну чотирма ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей, а також 188 безпілотниками типу Shahed й безпілотниками невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Варто зазначити, що це була рекордна кількість дронів, які росіяни запускали по Україні.
Українським силам ППО вдалося збити 76 ворожих безпілотників.
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