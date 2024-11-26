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Может ли Россия запустить по Украине 300-500 дронов одновременно: оценка эксперта

Вторник 26 ноября 2024 15:46
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Может ли Россия запустить по Украине 300-500 дронов одновременно: оценка эксперта Фото: дрон-камикадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник
Эксперт: Михаил Жирохов

Российские войска могут запустить по Украине 300-500 ударных дронов "Шахед" одновременно. Однако только если у них достаточно количество пусковых установок и людей, которые будут программировать беспилотники.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Абсолютно могут (запустить 300-500 дронов - ред.), но все это упирается только в количество пусковых установок. Потому, что эти "Шахеды" запускаются не с аэродромов, они запускаются из специальной пусковой установки. И количества людей, которые будут задействованы, чтобы программировать эти "Шахеды" и все", - сказал Жирохов.

Он обратил внимание на то, что сейчас россияне меняют тактику и пытаются запускать "Шахеды" 24/7.

"Если раньше это было только ночью, сейчас мы видим запуски и днем, и вечером, чтобы система ПВО постоянно находилась в напряжении и, конечно, сбивала меньше таких беспилотников", - отметил эксперт.

Обстрел Украины 26 ноября

Напомним, этой ночью Россия атаковала Украину четырьмя ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей, а также 188 беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Стоит отметить, что это было рекордное количество дронов, которые россияне запускали по Украине.

Украинским силам ПВО удалось сбить 76 вражеских беспилотников.

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Может ли Россия запустить по Украине 300-500 дронов одновременно: оценка эксперта
Может ли Россия запустить по Украине 300-500 дронов одновременно: оценка эксперта
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