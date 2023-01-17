Чи може Росія запускати ракети з Середземного моря: відповідь Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 17 січня Військово-морські сили України повідомляли, що у Середземному морі знаходиться 9 ворожих кораблів. Серед них 5 носіїв ракет "Калібр", загальний залп яких 72 ракети.

При цьому Росія навряд чи наважиться їх запустити.

"Туреччина чітко дотримується Конвенції Монтре та не допускає ці кораблі далі через свої протоки", - сказав Ігнат.

Додамо, що ця конвенція відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море.

Так, Ігнат додав, що Туреччина як регіональний лідер дотримується усіх правових норм.

"Те, що вони (росіяни - ред.) мають 72 ракети в Середземному морі... Я хочу подивитись, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там "Калібри". Я думаю, що навряд чи це реально", - сказав він.

Зазначимо, що зараз Росія тримає в Чорному морі шість ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет.

Як повідомлялося раніше, 14 січня Росія випустила ракети з північного напрямку по балістичній траєкторії, тому сигнал повітряної тривоги у Києві дали пізніше.

До того ж, Ігнат зазначив, що росіяни атакували Київ нетиповим озброєнням. Загарбники, ймовірно, застосували балістичні чи зенітні ракети.

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