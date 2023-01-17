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Может ли Россия запускать ракеты со Средиземного моря: ответ Воздушных сил

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты вряд ли решатся запустить ракеты, которые находятся на кораблях в Средиземном море, через страны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Отметим, что по состоянию на 17 января Военно-морские силы Украины сообщали, что в Средиземном море находится 9 вражеских кораблей. Среди них 5 носителей ракет "Калибр", общий залп которых 72 ракеты.

При этом Россия вряд ли отважится их запустить.

"Турция четко соблюдает Конвенцию Монтре и не допускает эти корабли дальше через свои проливы", - сказал Игнат.

Добавим, что эта конвенция восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море.

Так, Игнат добавил, что Турция как региональный лидер соблюдает все правовые нормы.

"То, что у них (россиян - ред.) есть 72 ракеты в Средиземном море... Я хочу посмотреть, рискнет ли кто-то запустить через страны НАТО какие-то там "Калибры". Я думаю, что вряд ли это реально", - сказал он.

Отметим, что сейчас Россия держит в Черном море шесть ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет.

Как сообщалось ранее, 14 января Россия выпустила ракеты с северного направления по баллистической траектории, поэтому сигнал воздушной тревоги в Киеве был дан позже.

К тому же Игнат отметил, что россияне атаковали Киев нетипичным вооружением. Захватчики, вероятно, применили баллистические или зенитные ракеты.

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