Чи може Росія взимку піти у наступ як минулого року: думка експерта

РФ має певні наміри для проведення наступу після завершення осені, однак ЗСУ значно краще пристосувалися до умов зими, ніж росіяни. До всього іншого, повторення того, що було в Бахмуті, не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка .

Що цьому передувало

Начальник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов визнає: в умовах холоду, вогкості та бруду просуватися буде складніше. Але запевнив у тому, що контрнаступ все одно продовжиться.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що зимові морози сприятливі для механізованих з'єднань. І якщо спиратися на слова Буданова, то український контрнаступ так чи інакше продовжиться.

ЗСУ значно краще пристосувалися до умов зими, ніж росіяни

Кінець наступальних операцій у 2022 році припав на жовтень-листопад, коли Сили оборони на сході звільнили частину захоплених територій на сході, Херсон і правобережну частину регіону. З настанням зимових холодів противник перейшов в атаку на Бахмут і Соледар, які трималися протягом кількох місяців.

Олександр Коваленко пояснює, що є різні методи ведення бойових дій, і минулий рік це наочно показав. Попри морози, наші війська ефективно оборонялися, виснажуючи противника, росіяни важко наступали на Бахмут і Соледар, зазнаючи величезних втрат. На його думку, ЗСУ значно краще пристосувалися до умов зими, ніж росіяни.

Повторення того, що було в Бахмуті, не буде

Про те, чи планує Росія зимовий наступ, якими силами і засобами, поки що важко сказати. Але судячи з амбіцій, щонайменше наміри є на Лимано-Куп'янській осі.

"Хоча можливості в них обмежені, навіть більше, ніж у 2022 році. Тому я не бачу перспективи якихось масштабних наступальних дій з їхнього боку. Навіть за вузькими напрямками є сумніви. Так, спроби можливі, але повторення того, що було в Бахмуті, не буде", - розповів виданню Коваленко.

Більше про вплив погоди на фронт і про те, чи здатні дощі або морози зупинити ЗСУ, - у матеріалі РБК-Україна.