Может ли Россия зимой пойти в наступление как в прошлом году: мнение эксперта

РФ имеет определенные намерения для проведения наступления после завершения осени, однако ВСУ значительно лучше приспособились к условиям зимы, чем россияне. Ко всему прочему, повторения того, что было в Бахмуте, не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко .

Что этому предшествовало

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов признает: в условиях холода, сырости и грязи продвигаться будет сложнее. Но заверил в том, что контрнаступление все равно продолжится.

Аналитики Института изучения войны (ISW) говорят, что зимние морозы благоприятны для механизированных соединений. И если опираться на слова Буданова, то украинское контрнаступление так или иначе продолжится.

ВСУ значительно лучше приспособились к условиям зимы, чем россияне

Конец наступательных операций в 2022 году пришелся на октябрь-ноябрь, когда Силы обороны на востоке освободили часть захваченных территорий на востоке, Херсон и правобережную часть региона. С наступлением зимних холодов противник перешел в атаку на Бахмут и Соледар, которые держались в течение нескольких месяцев.

Александр Коваленко объясняет, что есть разные методы ведения боевых действий, и прошлый год это наглядно показал. Несмотря на морозы, наши войска эффективно оборонялись, истощая противника, россияне тяжело наступали на Бахмут и Соледар, неся огромные потери. По его мнению, ВСУ значительно лучше приспособились к условиям зимы, чем россияне.

Повторения того, что было в Бахмуте, не будет

О том, планирует ли Россия зимнее наступление, какими силами и средствами, пока трудно сказать. Но судя по амбициям, по меньшей мере намерения есть на Лимано-Купянской оси.

"Хотя возможности у них ограничены, даже больше, чем в 2022 году. Поэтому я не вижу перспективы каких-то масштабных наступательных действий с их стороны. Даже по узким направлениям есть сомнения. Да, попытки возможны, но повторения того, что было в Бахмуте, не будет", - рассказал изданию Коваленко.

Больше о влиянии погоды на фронт и о том, способны ли дожди или морозы остановить ВСУ, - в материале РБК-Украина.