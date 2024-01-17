Чи може Росія відкрити новий фронт під час війни проти України: думка Данілова

"Можливості Російської Федерації відкривати нові фронти немає зовсім доти, поки вони знаходяться на території України", - підкреслив Данілов.

Він також додав, що коли окупанти покинуть територію України, "можливостей вести будь-які війни вони не матимуть взагалі".

При цьому Данілов прокоментував статтю Bild про те, що Німеччина нібито готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО, яка може статися у лютому. Така ситуація "вплине на допомогу Україні", стверджували журналісти.

Як зазначив секретар РНБО, він більш ніж впевнений, що союзники продовжуватимуть допомагати нашій країні.

"Вони розуміють: якщо у нас буде просідати ситуація на фронті і ми програватимемо, то у них можуть початися проблеми з Росією. Ми готові відстоювати свою незалежність і знищувати ворога, а країни НАТО точно нам допомагатимуть, тому що вони не мають жодного бажання вести пряму війну з РФ", - додав він.

На його думку, у світі вже давно ведуться інформаційна та торговельна війни з Росією.

Що передувало

Нагадаємо, в Європі зростає занепокоєння тим, що Росія може напасти в найближчі кілька років.

Зокрема, німецькі аналітики стверджують, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно близько шести років для того, щоб підготуватися до нападу на НАТО.

Також прем'єр Польщі Дональд Туск допускає, що Росія може атакувати Європу в найближчі кілька років. Умовою цього є очевидна перевага Росії у військових можливостях.