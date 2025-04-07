Чи може Росія суттєво посилити наступ на фронті: оцінка експерта

Росія поки що не здатна провести масштабну наступальну операцію. Для цього їй не вистачить солдатів.

Експерт звернув увагу, що Росія не має жодних резервів, окрім тих, які вона поповнює щомісяця. Країна-агресор фактично залучає стільки нових військових, скільки й втрачає.

"Там різниця (несуттєва - ред.). Навіть є негативний баланс, вони можуть долучити менше, ніж втрачають. Будь-яких інших додаткових резервів, якби вони могли протягнути 100, 200 чи 50 тисяч, у них просто немає. Ну вони є, але вони їх не використовують. Тому що для того, щоб долучити велику кількість живої сили до війни, їм потрібно проводити повну мобілізацію", - уточнив він.

За словами Гетьмана, Росія може збільшувати кількість своїх солдатів на певній ділянці тільки за допомогою переміщення військ уздовж лінії фронту.

"Тому вірити пропаганді росіян, що вони можуть зробити щось "суттєве", розпочавши наступну операцію, не варто, тому що немає у них. У них не збільшилася кількість сил і засобів", - додав він.

Експерт уточнив, що не всі російські війська, які перебувають на лінії фронту, беруть участь у боях. Має бути 2-3 лінія, щоб проводити тактичну ротацію - зокрема, відводити штурмові бригади.

"Вони можуть залишити всі резерви. Але знову. Кількісно президент (Володимир Зеленський - ред.) говорив про 64 тисячі росіян на Курському напрямку. Їх не стало навіть 65. Їх залишилося 64. Те, що вони могли зробити, вони зробили. Немає в них там шансів прорватися в Суми, наприклад", - розповів він.

Теоретично ворог може подвоїти або потроїти кількість військ у Курській області, щоб почати наступ на Сумську область. Але тоді Росії доведеться знімати солдатів з інших напрямків.

"А там, де знімуть, там ми вдаримо", - додав він.