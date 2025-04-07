Может ли Россия существенно усилить наступление на фронте: оценка эксперта

Россия пока что не способна провести масштабную наступательную операцию. Для этого ей не хватит солдат.

Эксперт обратил внимание, что у России нет никаких резервов, кроме тех, которые она пополняет каждый месяц. Страна-агрессор фактически привлекает столько новых военных, сколько и теряет.

"Там разница (несущественная – ред.). Даже есть отрицательный баланс, они могут приобщить меньше, чем теряют. Каких-либо других дополнительных резервов, если бы они могли протянуть 100, 200 или 50 тысяч, у них просто нет. Ну они есть, но они их не используют. Потому что для того, чтобы приобщить большое количество живой силы к войне, им нужно проводить полную мобилизацию", - уточнил он.

По словам Гетьмана, Россия может увеличивать количество своих солдат на определенном участке только при помощи перемещения войск вдоль линии фронта.

"Поэтому верить пропаганде россиян, что они могут сделать что-то "существенное", начав следующую операцию, не стоит, потому что нет у них. У них не увеличилось количество сил и средств", - добавил он.

Эксперт уточнил, что не все российские войска, которые находятся на линии фронта, принимают участие в боях. Должна быть 2-3 линия, чтобы проводить тактическую ротацию - в частности, отводить штурмовые бригады.

"Они могут оставить все резервы. Но снова. Количественно президент (Владимир Зеленский - ред.) говорил о 64 тысячах россиян на Курском направлении. Их не стало даже 65. Их осталось 64. То, что они могли сделать, они сделали. Нет у них там шансов прорваться в Сумы, например", - рассказал он.

Теоретически враг может удвоить или утроить количество войск в Курской области, чтобы начать наступление на Сумскую область. Но тогда России придется снимать солдат с других направлений.

"А там, где снимут, там мы ударим", - добавил он.