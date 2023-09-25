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Чи може Росія стати миролюбною після відходу Путіна: оцінка глави МЗС Фінляндії

Понеділок 25 вересня 2023 16:21
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Чи може Росія стати миролюбною після відходу Путіна: оцінка глави МЗС Фінляндії Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія, ймовірно, не перетвориться на миролюбну демократію у разі відходу диктатора Володимира Путіна від влади.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Washington Post заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"Я думаю, що багато хто, можливо, ще не усвідомив, що це не просто війна Путіна. Здається, що російська машина, так би мовити, готувалася до цього дуже довго", - наголосила вона.

Валтонен нагадала, що Росія вторглася до Грузії у 2008 році та анексувала Крим у 2014 році. І Путін за час свого правління "збудував навколо цього інфраструктуру".

"Могло бути два десятиліття, щоб хтось (у Росії - ред.) сказав йому (Путіну - ред.), що це ненормально. Тому якщо Путін піде, дуже малоймовірно, що Росія якимось чином стане миролюбною нормальною демократією ", - додала Валтонен.

Вона уточнила, що на Заході хочуть, щоб Росія відкрилася для громадянського суспільства та стала нормальною демократією.

"Але, сподіваючись на це, ми повинні готуватися до гіршого, а найгірше - це те, що Росія залишиться такою, якою вона є, а в майбутньому, можливо, буде ще гіршою", - додала міністр.

Чи можливий розвал Росії після відходу Путіна

Нагадаємо, ще минулого року естонська розвідка передбачала, що Росія не розвалиться у разі відходу Путіна.

Це з тим, що диктатор будував свою систему понад 20 років.

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