Чи варто чекати на розвал Росії після відходу Путіна: прогноз естонської розвідки

"Путін витратив більше 20 років на створення системи, яка не сильно зміниться, якщо він піде. РФ не дозволить собі ще одного Горбачова, я в цьому більш ніж впевнений. Навіть якщо одного разу щось станеться з Путіним. Ця система живить себе і підтримує себе таким чином. Якийсь розпад на шматки у вигляді національних держав, Сибір якось окремо - я в це не вірю”, - сказав він.

Водночас полковник зазначив, що в Росії можливо все, зокрема прихід до влади нинішнього голови Чечні Рамзана Кадирова.

"Сьогодні в РФ можливо все. У той же час це звучить настільки неймовірно, що я навіть не уявляю, як російське суспільство і російська владна верхівка під Путіним це б проковтнули. Це дуже цікавий хід думки, але зараз це справді не вкладається в моїй голові", - додав він.