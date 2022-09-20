Чи варто чекати на розвал Росії після відходу Путіна: прогноз естонської розвідки
Розвалу Росії після відходу президента Володимира Путіна чекати не варто. Бо він будував свою систему понад 20 років.
Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг, передає РБК-Україна з посиланням на ERR .
"Путін витратив більше 20 років на створення системи, яка не сильно зміниться, якщо він піде. РФ не дозволить собі ще одного Горбачова, я в цьому більш ніж впевнений. Навіть якщо одного разу щось станеться з Путіним. Ця система живить себе і підтримує себе таким чином. Якийсь розпад на шматки у вигляді національних держав, Сибір якось окремо - я в це не вірю”, - сказав він.
Водночас полковник зазначив, що в Росії можливо все, зокрема прихід до влади нинішнього голови Чечні Рамзана Кадирова.
"Сьогодні в РФ можливо все. У той же час це звучить настільки неймовірно, що я навіть не уявляю, як російське суспільство і російська владна верхівка під Путіним це б проковтнули. Це дуже цікавий хід думки, але зараз це справді не вкладається в моїй голові", - додав він.
Нагадаємо, раніше американський генерал заявив, що світу необхідно починати готуватися до розпаду Росії, щоб у перспективі зменшити геополітичні наслідки цього глобального процесу.
Крім того, раніше військовий експерт назвав 5 сценаріїв закінчення війни Росії проти України.