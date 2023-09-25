ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Может ли Россия стать миролюбивой после ухода Путина: оценка главы МИД Финляндии

Понедельник 25 сентября 2023 16:21
UA EN RU
Может ли Россия стать миролюбивой после ухода Путина: оценка главы МИД Финляндии Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия, вероятно, не превратится в миролюбивую демократию в случае ухода диктатора Владимира Путина из власти.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью The Washington Post заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Я думаю, что многие, возможно, еще не осознали, что это не просто война Путина. Кажется, что российская машина, так сказать, готовилась к этому очень долго", - подчеркнула она.

Валтонен напомнила, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году и аннексировала Крым в 2014 году. И Путин за время своего правления "построил вокруг этого инфраструктуру".

"Могло быть два десятилетия, чтобы кто-то (в России - ред.) сказал ему (Путину - ред.), что это ненормально. Поэтому если Путин уйдет, очень маловероятно, что Россия каким-то образом станет миролюбивой нормальной демократией", - добавила Валтонен.

Она уточнила, что на Западе хотят, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией.

"Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а худшее - это то, что Россия останется такой, какая она есть, а в будущем, возможно, будет еще хуже", - добавила министр.

Возможен ли развал России после ухода Путина

Напомним, еще в прошлом году эстонская разведка предполагала, что Россия не развалиться в случае уходе Путина.

Это связано с тем, что диктатор строил свою систему более 20 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Финляндия Война России против Украины
NEWS
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя