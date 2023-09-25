Может ли Россия стать миролюбивой после ухода Путина: оценка главы МИД Финляндии

Россия, вероятно, не превратится в миролюбивую демократию в случае ухода диктатора Владимира Путина из власти.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью The Washington Post заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Я думаю, что многие, возможно, еще не осознали, что это не просто война Путина. Кажется, что российская машина, так сказать, готовилась к этому очень долго", - подчеркнула она.

Валтонен напомнила, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году и аннексировала Крым в 2014 году. И Путин за время своего правления "построил вокруг этого инфраструктуру".

"Могло быть два десятилетия, чтобы кто-то (в России - ред.) сказал ему (Путину - ред.), что это ненормально. Поэтому если Путин уйдет, очень маловероятно, что Россия каким-то образом станет миролюбивой нормальной демократией", - добавила Валтонен.

Она уточнила, что на Западе хотят, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией.

"Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а худшее - это то, что Россия останется такой, какая она есть, а в будущем, возможно, будет еще хуже", - добавила министр.

Возможен ли развал России после ухода Путина

Напомним, еще в прошлом году эстонская разведка предполагала, что Россия не развалиться в случае уходе Путина.

Это связано с тем, что диктатор строил свою систему более 20 лет.