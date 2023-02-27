Чи може Росія проводити авіанальоти на Україну: відповідь Повітряних сил ЗСУ

Як зазначається у матеріалі, два тижні тому Financial Times написало, що, за їхніми даними, Росія накопичує літаки та гелікоптери поблизу кордону з Україною. Джерела видання припустили, що агресор готує повітряну кампанію задля підтримки наземного наступу.

Росія вже намагалася застосовувати схожу тактику у лютому та березні минулого року, думаючи, що їй вдалося знищити нашу ППО. Тоді ворожі літаки залітали у повітряний простір України та завдавали бомбових ударів по північних регіонах. Але після того, як російська авіація зіткнулася з величезними втратами, вони просто перестали потикатися на підконтрольну нам територію.

З того часу супротивник випускає по Україні ракети літаками стратегічної авіації за сотні кілометрів від наших кордонів або з акваторії Азовського моря, яка також не потрапляє в радіус дії наших ЗРК.

Тобто здійснювати такі авіанальоти, як у Сирії, агресор не зумів рік тому і тим більше не зможе зараз, каже речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За цей час українська ППО посилилася і кількісно, і якісно. Якщо росіяни знову надумають залітати вглиб нашої країни, то їхні літаки для наших комплексів будуть навіть доступнішою метою, ніж крилаті ракети або "шахеди".

"Вони можуть почати більш активно застосовувати фронтову авіацію, але там також чимало людей із ПЗРК, збільшення кількості літальних апаратів призведе до збільшення втрат. Вони можуть наростити інтенсивність на лінії фронту - якщо активно йтиме піхота, то буде потрібна велика авіаційна підтримка. А вглиб України вони навряд чи залітатимуть - російська авіація буде просто знищена", - сказав спікер Повітряних сил.