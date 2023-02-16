ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка оцінила загрозу для України з боку військової авіації Росії

Новость на русском →
Україна, Четвер 16 лютого 2023 09:34
Британська розвідка оцінила загрозу для України з боку військової авіації Росії Фото: російська авіація не здатна виконувати свою основну роль у війні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кількість російських бойових літаків, задіяних у війні проти України, останнім часом не змінилася. Кількість бойових вильотів збільшилася за останній тиждень після кількох тижнів нижчої активності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, активність у повітрі нині приблизно відповідає середньодобовій нормі, що спостерігається з літа 2022 року.

За даними британської розвідки, в цілому російська авіація, як і раніше, значно відстає і стримується високою загрозою з боку української ППО, що зберігається, і розосередженим базуванням через загрозу ударів по російських аеродромах.

"Російські бойові літаки діють майже виключно над територією, що утримується Росією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль", - наголошується в повідомленні.

При цьому по всій Росії Повітряно-космічні сили РФ, ймовірно, зберегли практично недоторканим парк з приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, незважаючи на втрату понад 130 одиниць з початку вторгнення.

"Однак малоймовірно, що ПКС нині готуються до різкого розширення повітряної кампанії, оскільки за нинішніх умов бою вони, ймовірно, зазнали б неприйнятних втрат літаків", - вважають Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія використовує свої новітні винищувачі для запуску ракет Україною за тисячі кілометрів від кордону. У Москві бояться спрямовувати їх ближче до лінії фронту.

Раніше британська розвідка назвала причини втрат російської авіації у війні з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи