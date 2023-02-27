Может ли Россия проводить авианалеты на Украину: ответ Воздушных сил ВСУ

Как отмечается в материале, две недели назад Financial Times написало, что, по их данным, Россия накапливает самолеты и вертолеты вблизи границы с Украиной. Источники издания допустили, что агрессор готовит воздушную кампанию для поддержки наземного наступления.

Россия уже пыталась применять похожую тактику в феврале и марте прошлого года, думая, что ей удалось уничтожить нашу ПВО. Тогда вражеские самолеты залетали в воздушное пространство Украины и наносили бомбовые удары по северным регионам. Но после того как российская авиация столкнулась с огромными потерями, они попросту перестали соваться на подконтрольную нам территорию.

С тех пор противник выпускает по Украине ракеты самолетами стратегической авиации за сотни километров от наших границ либо же из акватории Азовского моря, которая также не попадает в радиус действия наших ЗРК.

То есть совершать такие авианалеты, как в Сирии, агрессор не сумел год назад и тем более не сможет сейчас, говорит спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. За это время украинская ПВО усилилась и количественно, и качественно. Если россияне вновь надумают залетать вглубь нашей страны, то их самолеты для наших комплексов будут даже более доступной целью, чем крылатые ракеты или "шахеды".

"Они могут начать более активно применять фронтовую авиацию, но там также немало людей с ПЗРК, увеличение количества летательных аппаратов приведет к увеличению потерь. Они могут нарастить интенсивность на линии фронта - если будет активно идти пехота, то потребуется большая авиационная поддержка. А вглубь Украины они вряд ли будут залетать - российская авиация будет просто уничтожена", - сказал спикер Воздушных сил.