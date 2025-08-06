Чи може РФ провести висадку десанту в Херсонській області: що говорять у ЗСУ

"Ну, щоб готувати плацдарм для висадки десанту, треба знати, куди він може висадитись. А наразі вся острівна зона під контролем Сил оборони України", - зазначив він.

Волошин підтвердив, що ворог дійсно не залишає спроб висадитись по всій острівній зоні. Зокрема, проводить по 2-3 штурмові дії. Однак це більше схоже на диверсійно-розвідувальні та диверсійно-пошукові дії.

"Ну, говорити про якісь активні такі форсувальні дії наразі не можна, тому що один-два чоловіки - це такі штурмові групи - не знаю, що вони там будуть штурмувати. Вони намагаються висадитись на один з островів, там на ньому закріпитись. Їм скидають туди з дронів забезпечення - боєприпаси, продовольство, воду, - і вони сидять там на цих островах день-два, поки їх не знищують Сили оборони України", - поінформував речник.

Він підкреслив, що говорили про захоплення якихось плацдармів поки зарано, оскільки ворог не вчиняє таких дій.